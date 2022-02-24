Україна робить усе, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну, а перетворення на зброю (вепонізація) необхідно стримувати. На цьому зокрема наголошував Президент України Володимир Зеленський, виступаючи під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-­Йорку.

«Історія демонструє, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990­х роках. І росія заслуговує на це зараз — терористи не мають права володіти ядерною зброєю», — наголосив глава держави.