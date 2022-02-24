«Україна відзначає десяту річницю Революції Гідності. Ті доленосні події стали ключовими у нашій незламній боротьбі за вільне, демократичне та європейське майбутнє. Український народ довів, що Гідність і Свобода — це непорушні цінності. У 2013-му, коли не дав проросійській авторитарній владі звернути з європейського шляху. І сьогодні, коли дає відсіч російському агресору, що намагається відібрати наш дім і нашу волю, — розпочав промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. — Україна вистояла завдяки сміливим і небайдужим людям. Завдяки тим, хто боровся на Майдані, і тим, хто боронить державу зараз на фронті».