Усі наші солдати й матроси, сержанти і старшини, офіцери та генерали, які на війні, — в основі української незалежності. Незалежності не було б, якби не наші воїни. Кожен і кожна б’ються заради України. Тому перший пріоритет державної політики — дати їм усе, що необхідно. Щоб боротися і перемогти. І ми в режимі 24/7 працюємо заради найкращої у світі зброї для воїнів України. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час VI Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Захисники. Майбутнє», що відкрився напередодні Дня Незалежності нашої держави.