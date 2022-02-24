Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.10.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 295510 (+810) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5105 (+12) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9669 (+16) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7081 (+24) од,
- РСЗВ / MLRS – 828 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 552 (+1) од,
- літаків / aircraft – 320 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5363 (+18),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1537 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9447 (+28) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1006 (+8).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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