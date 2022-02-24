Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.08.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 259630 (+470) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4378 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8521 (+10) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 5361 (+28) од,
- РСЗВ / MLRS – 724 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 495 (+1) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4356 (+12),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1409 (+3),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7790 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 802 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.