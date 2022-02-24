Сполучені Штати й надалі непохитно підтримуватимуть зусилля України в захисті від російського вторгнення. Про це у Вашингтоні заявив американський Президент Джо Байден під час двосторонньої зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, який перебував у США з робочим візитом.

«На початку цього тижня на Генеральній асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому захищеною у світі, якщо ми не станемо на захист свободи України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це має вирішальне значення», — заявив Президент США.