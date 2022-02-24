Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.10.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 297120 (+810) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 5141 (+29) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 9715 (+18) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 7155 (+30) од,
  • РСЗВ / MLRS – 834 (+1) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 556 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5389 (+17),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1538 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9507 (+33) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1010 (+3).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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