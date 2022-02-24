Ситуація на ринку праці України нині складається так, що в деяких регіонах країни спостерігається нестача фахівців у певних галузях. Звісно, це пов’язано з тим, що з початку повномасштабної агресії рф за кордон виїхало понад 8 мільйонів осіб. Проте на ринку є інші цікаві тренди. Тому «Урядовий кур’єр» вирішив більш ретельно зануритися в його нинішню специфіку.