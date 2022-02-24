Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.08.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 261310 (+490) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4400 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8562 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 5425 (+22) од,
- РСЗВ / MLRS – 730 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 499 (+1) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4383 (+5),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1415 (+4),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7866 (+12) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 809 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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