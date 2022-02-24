Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.09.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 277660 (+340) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4687 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8972 (+10) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 6409(+34) од,
- РСЗВ / MLRS – 794 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 536 (+1) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4991 (+34),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8836 (+21) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 930 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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