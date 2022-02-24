Щорічний Індустріальний форум НАТО відбувся днями у Стокгольмі. На ньому виступив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Ось що він сказав: «Насамперед хочу нагадати, що Україна зіткнулася з російською агресією не 608 днів тому, а раніше, 2014 року. У нас було достатньо часу, щоб вивчити російські методи так званої гібридної війни, і перед тим як зіткнутися з повномасштабним вторгненням, ми здобули досвід.