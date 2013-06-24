За I півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 218,3 млрд грн, що на 42,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2023 року були: 145,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб; 27,1 млрд грн — єдиний податок; 16,7 млрд грн — плата за землю; 10 млрд грн — акцизний податок; 7 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки.

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях: Чернігівська (+45,9%), Житомирська (+45,7%), Київська (+45,3%), Закарпатська (+39,2%), Чернівецька (+36,8%). Збільшення доходів у цих областях пов’язано зокрема з тим, що в ці регіони здебільшого переїхали внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де тривають або тривали бойові дії, чи з територій, які були або нині тимчасово окуповані збройними формуваннями рф.

Найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де тривають активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській.

Попри війну рф проти України завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +24,2% більше порівняно з I півріччям 2022 року. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають змогу забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні, зазначає Міністерство фінансів.