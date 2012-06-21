Чернігівська дирекція Укрпошти уже давно пропонує бажаючим чернігівцям замовляти ексклюзивні конверти із власними портретами. Та місцеві краєзнавці і філателісти перетворили цю розважальну ідею в благородну справу. Вони зробили комп’ютерний дизайн поштових конвертів із зображенням загиблих земляків – воїнів АТО, котрі віддали життя у боротьбі за цілісність і суверенітет країни.
Чернігівська дирекція Укрпошти підтримала цю ініціативу і вже виготовлено 400 тисяч конвертів, котрі можна буде придбати у всіх куточках України. Ця новина приємно вразила близьких та рідних загиблих воїнів. За словами філателістів-аматорів та представників краєзнавчого осередку Чернігівщини, наступним наступним пунктом у їх найближчих планах є книга пам’яті загиблих воїнів-чернігівців та випуск конвертів більшим тиражем.