Їх мета – наповнення Південного водосховища. З його резервів централізованою послугою нині забезпечують містян. Але запас води необхідно поновлювати, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

«Техніка та спеціалісти без зупину працюють. Заглиблюють Кресівське водосховище. Паяють і прокладають труби. Все, аби вже з серпня перша лінія цього проєкту запрацювала. Загалом їх буде три, – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. – На облаштування з обласного бюджету виділили 100 мільйонів гривень».

Інвестувала у проєкт і Криворізька міська рада. Він дозволить з’єднати Кресівське водосховище із Південним. Саме від останнього зараз живиться місто. Але запас води там зменшується. Наповнювати допоможуть ці мережі. Щодоби майже на 200 тисяч тонн.

«Завершити проєкт планується наприкінці вересня. Але терміни можуть коригуватися технічними і технологічними процесами. Варто також розуміти, що у цей скрутний час ми повинні максимально заощаджувати воду», – додав начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Ще понад 100 тис тонн води дасть реалізація іншого проєкту. Його втілюють на базі потужностей одного з промислових підприємств. Роботи вже на фініші. Згодом почнеться промивка труб.

Отриманих обсягів має вистачити, аби місто було з централізованим водопостачанням аж до завершення будівництва магістрального водогону «Інгулець-«Південне».