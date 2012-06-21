У кіноархіві Токіо знайшли українську наукову картину «Людина і мавпа» 1930 року. Раніше фільм вважали загубленим.
Про це пише видання «Тиждень».
Плівку планують відреставрувати та створити перформанс під час її офіційного показу. «Інформації про фільм поки що мало. У статтях українських кінознавців 1930-х буквально одне речення, що «Людина і мавпа» – хороше наукове кіно. Вважали втраченим. Зараз ведуть переговори з японським архівом щодо повернення плівки в Україну», – розповіла експертка Центру Довженка Тетяна Майборода.