Адміністрація Білого дому залишається прибічницею збереження й навіть посилення санкцій проти РФ. Вони мають залишатися чинними доти, доки країна-агресор не поверне Україні вкрадені Крим і частину Донбасу. Ця позиція прозвучала з вуст сенатора США від Республіканської партії Роберта Портмана. Цей кремлівський критик і друг нашої країни побував у Києві, на сході, провів змістовну прес-конференцію, зустрівся із Президентом.
Під час спілкування з пресою він прокоментував рішення США надати нашим військовим засоби, які дають змогу відповідати і захищатися від снайперського вогню супротивника. На Донбасі, який він відвідав під час візиту до нас, «українських солдатів продовжують убивати. До речі, минулого місяця більшість убитих були переважно жертвами, ймовірно, снайперського вогню. І одне з рішень адміністрації, ухвалене лише за останній місяць, полягає в забезпеченні снайперського пакета для української армії, щоб вони мали змогу відповідати на снайперський вогонь», — наголосив сенатор.
Саме в цьому полягає одне зі свідчень справжньої підтримки Сполученими Штатами територіальної цілісності й суверенітету України. При цьому він, як і більшість західних політиків та експертів, наполягає на продовженні наших реформ. Урешті-решт, від цього багато в чому залежатиме військова й фінансова допомога США — не лише від продовження змін, а їхнього прогресу. Ідеться насамперед про прозорість, верховенство права, боротьбу з корупцією, досягнення стандартів НАТО тощо.
«Один з аспектів стосується військової допомоги США. Адміністрація Трампа затвердила забезпечення летальним оборонним озброєнням, і ми збільшили обсяг коштів у бюджетних асигнуваннях, проголосованих менш як місяць тому. Значна частина цього залежить від прогресу ваших реформ», — цитує УНІАН слова поважного гостя. Та й проводження співпраці з МВФ лежить у цій самій площині.
А ще напередодні Роберта Портмана нагородив орденом «За заслуги» III ступеня Президент Петро Порошенко — за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, обстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Президент висловив вдячність за тверду двопартійну підтримку України Сенатом США та активну й послідовну роботу в цьому напрямі Сенатського українського Кокусу, співголовою якого є пан Портман.
Петро Порошенко відзначив його особисті зусилля у питаннях надання Україні військової допомоги, зокрема оборонних озброєнь, а також запровадження санкцій у зв’язку з агресивними діями Росії.
В Адміністрації Президента вони обговорили ситуацію на Донбасі та рішуче засудили порушення з боку озброєних та контрольованих Росією бойовиків режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят.
Петро Порошенко відзначив важливість продовження скоординованих міжнародних зусиль для реалізації ідеї розгортання ефективної миротворчої місії ООН на Донбасі. Окремо йшлося про усвідомлення небезпеки для західного світу кремлівського проекту «Північний потік-2».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»