У четвер, 6 липня, у західних областях України очікуються сильні дощі, грози та сильний вітер. Про це повідомляє ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.
«6 липня вранці на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сильні дощі, грози, подекуди шквали 15—20 м/с», — йдеться у повідомленні.
У зв'язку з очікуваними опадами на рiчках Закарпаття та Івано-Франківської області очікується підйом рівнів води.
«У зв'язку з очікуваними опадами, 6—7 липня на рiчках Закарпаття, басейну Днiстра в межах Івано-Франкiвської області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2—0,8 м над поточними», — йдеться у повідомленні.
В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку та утворення локальних селевих потоків.