У західних областях України, а також на Житомирщині, у понеділок, 18 вересня, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«18 вересня у західних областях та у Житомирській області пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вночі та вранці грози, подекуди град», – йдеться у повідомленні.
Водночас, як повідомила синоптик Наталка Діденко, на заході очікується похолодання до +15…+19 градусів.
Свіжувато на півночі та на Вінниччині, від +17 до +23 градусів.
Південь, схід та більша частина центральних областей перебуватимуть в літній погоді від +25 до +33 градусів.
Дощі пройдуть найближчої ночі у західних областях, дотягне, ймовірно, до Житомирщини, Вінниччини та Київщини.
Але вдень скрізь переважатиме суха погода.
У Києві найближчої ночі чи вранці якийсь натяк на дощ, вдень без опадів. Але завтра похолодає. Протягом дня в межах від +22 до +23 градусів.