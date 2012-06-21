Проект Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури України презентували Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Національний інститут стратегічних досліджень і Служба безпеки України. Документ закладає якісно новий рівень державного управління у цій сфері й передбачає сучасні підходи до управління безпековими ризиками, оптимізоване використання наявних ресурсів, гнучкість і швидкість реагування на інциденти й кризи.
Реалізацію розраховано на 2017—2027 роки. Документ передбачає проведення законодавчих перетворень у сфері захисту критичної інфраструктури, інституційні й організаційні зміни чинної системи її захисту. Реалізація концепції дасть змогу досягти належного рівня міжвідомчої взаємодії в захисті критичної інфраструктури, а для її реалізації має бути залучено потенціал і наявні ресурси всіх державних органів, зокрема СБУ.
Проект погоджено з центральними органами виконавчої влади, він отримав правову експертизу Мін’юсту, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. Його готують для подання на розгляд уряду.