Під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Учасники обговорили важливі питання щодо статусних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорювався механізм реалізації нещодавно прийнятої постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2023 року № 546 «Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення».

Із зазначеної теми виступили представники Мінсоцполітики, Нацсоцслужби та Проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). Запропонована присутнім презентація дала відповіді на найбільш поширені запитання, які надійшли від ОВА в світлі реалізації згаданої постанови.

Учасники засідання наголосили, що евакуація та повернення статусних дітей мають відбуватися за чітким алгоритмом. Виключно з урахуванням вимог їх подальшої безпеки. У пріоритеті – безпека дітей, які потребують складного догляду. З огляду на стан здоров’я таких дітей обговорили доцільність їх евакуації за кордон.

Ірина Верещук наголосила, що між усіма відповідальними відомствами та службами має відбуватися постійний обмін інформацією та координація дій.