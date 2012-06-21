Через випадки захворювання на ботулізм у Запорізькій області проводиться широкомасштабна кампанія з перевірки торгівельної мережі, закладів громадського харчування, місць несанкціонованої торгівлі рибною продукцією. За даними Головуправління Держпродспоживслужби в Запорізькій області профілактичні та обмежувальні заходи триватимуть до 1 вересня.
Зокрема, перевіряються законність функціонування торгівельних точок, додержання умов виробництва, технологічних регламентів, транспортування, зберігання та реалізації. Перевіряється також наявність та достовірність документів, що гарантують якість та безпечність продукції ризику. Разом з представниками Нацполіції та органів місцевого самоврядування проводяться рейдові перевірки місць стихійної торгівлі. За виявленими фактами порушень складаються протоколи, матеріали передаються до прокуратури.
Нинішнього року в Запорізькій області захворіли на ботулізм 12 осіб, померлих немає. Наразі двоє хворих – в Запоріжжі та Дніпрорудному - перебувають у лікарнях. Медики наполегливо радять виключити з раціону продукти харчування, які потенційно несуть загрозу захворювання на ботулізм: рибу копчену і в’ялену, копчені м’ясні вироби, консерви домашнього приготування. У разі появи симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікаря.