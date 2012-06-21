Аграрні підприємства, фермерські господарства за укладеними договорами зобов’язані сплачувати Херсонському обласному управлінню водного господарства чималі кошти за непотрібну інформацію. Про це свідчить перевірка державних аудиторів.
Як повідомляє прес-служба управління Південного офісу Держаудитслужби, в Херсонській області проведено державні фінансові аудити діяльності ДП «ДГ Інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» Національного науково-селекційного центру з вівчарства» за період з 01.11.2013 до 01.06.2017 року та ДП «ДГ «Каховське» Інституту зрошуваного землеробства НААНУ за період з 01.05.2015 до 01.06.2017 року.
Фахівці встановили, що суб’єкти господарювання отримали воду на полив сільськогосподарських культур і додатково сплатили водгоспу за нав’язані інформаційно-консультаційні послуги. Наприклад, витрачено кошти для того, щоб агровиробникам повідомляли про випаровування вологи з ґрунту. Проте такі дані надходять до аграріїв із запізненням і згодом стають недостовірними.
Для одержання більш точної інформації щодо вологості ґрунту дослідне господарство «Каховське» самостійно закупило власні вологоміри, які постійно використовують у господарській діяльності.
Таким чином, лише два підприємства через нав’язані зайві послуги водогосподарських організацій непродуктивно витратили понад 63 тисячі гривень, що знизило рівень результативності фінансово-господарської діяльності.
Аудитори Херсонщини надали й пропозиції для розвитку вівчарства у державі. Під час перевірки «Асканії-Нової» фахівці виявили факт збитковості підприємства загалом на суму 8,83 мільйона гривень передусім через відсутність розгалуженого ринку збуту вовни. Збитки виникли через слабку інфраструктуру переробки такої продукції вівчарства та її реалізацію за ціною, нижчою за собівартість.
Аудитори констатують, що темпи впровадження сучасних селекційних досягнень і енергоощадних технологій недостатні. Тому підготовлено рекомендації для істотної результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Леонід КАЛІНІЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»