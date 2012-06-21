Десятиліттями Закарпатська область і сусідній із нею повіт Марамуреш у Румунії відзначають День добросусідства. Днями разом із головою облради Михайлом Рівісом та головою ОДА Геннадієм Москалем до сусідів на свято поїхали керівники шести районів Закарпаття, представники дипломатичних відомств і консульських установ, громадських організацій, ділових кіл.
У мальовничому румунському парку Градіна Морі сусіди з двох країн ділилися думками про зміцнення ділових і дружніх зв’язків, зичили одне одному добра й процвітання.
Транскордонна співпраця має великі перспективи, і є ще чимало можливостей для її посилення в різних секторах, підкреслював Геннадій Москаль. Про потребу тісніше співпрацювати не лише в культурній галузі, а й економічній задля кращого життя українців і румунів говорив Михайло Рівіс.
Керівники Закарпаття та повіту Марамуреш підписали програми спільних дій, які передбачають одноразові й довгострокові проекти в економіці, загальній і професійній освіті, науково-технічній галузі, захисті довкілля, культурної та природної спадщини, туризмі.
Учасникам свята сподобалися виступи професійних мистецьких і фольклорних колективів обох регіонів. Закарпатці з цікавістю знайомилися з творами народних умільців Марамуреша, дегустували румунські національні страви та напої, виготовлені з місцевих трав і ягід.