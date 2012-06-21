Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Книгою про історію Заслуженого академічного закарпатського народного хору, а також авдіоальбом «Любім своє» цей найвідоміший співочий колективу краю за Карпатами відзначив своє 75-річчя. Раніше ювілейній даті хористи під керівництвом заслуженого працівника культури України Наталії Петій-Потапчук відзначили великим концертом. А у форматі книги й авдіоальбому презентація відбулася в обмеженому колі гостей, що пояснюється карантинними обмеженнями.

На презентації прозвучали твори, що є знаковими для хору, створеного в далекому 1945 році. Упорядниця книги Наталія Петій-Потапчук розповіла про те, як добирали історичний матеріал для книги, як записували пісні, що входять у «золотий фонд» колективу. Зупинилася і на сьогоденні, а також на перспективах Заслуженого академічного закарпатського народного хору.

Мистецтвознавець Вікторія Манайло-Приходько відзначила ґрунтовність книги про історію хору, а також той факт, що це — база, на якій можна будувати певні дослідження, музикознавчі дослідження.

Презентація відбулася кількома днями раніше, а вчора в Ужгороді, у Кафедральному Хрестовоздвиженському греко-католицькому соборі артисти хору виступили з програмою, назву якій дала колядка «Возвеселімся всі разом нині». Звучали традиційні різдвяні пісні, які возвеличують народження Ісуса Христа, в обробці Йосипа Бокшая, Федора Копинця, Іштвана Мартона. Колектив виконав і хоровий концерт із мелодій композиторів: особливо піднесено прозвучали «Народився Бог на санях» і «Benedictus» Іштвана Мартона. Слухачі стали свідками виконання колядок мовами національних меншин Закарпаття.