Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У міжнародний День музеїв закарпатські професійні митці — члени Національної спілки художників України влаштували виставку просто неба. Вона відбулася у дворику Закарпатського художнього музею ім. Йосипа Бокшая.
— Мали змогу і День музеїв відзначити, і першу, так би мовити, товариську спробу виходу з карантину зробити, — розповідав кореспонденту «Урядового кур’єра» директор музею Франциск Ерфан. — Широко про неї не повідомляли, щоб багато людей не скупчувалося і тим самим не наражали один одного на небезпеку. Але все одно найзавзятіші поціновувачі мистецтва якимсь чином дізналися і прийшли. І самим художникам, і глядачам було цікаво зустрітися після тривалої перерви. Обговорювали, хто як проходить випробування самоізоляцією. Дізналися, що багато хто самоізольовувався на виїзді, влаштовуючи персональні пленери в оточенні лише природи.
У виставці взяло участь десятеро митців на чолі з головою обласної організації мистецької Спілки Борисом Кузьмою. Серед них — Сергій Біба, Тарас Усик, Вікторія Кузьма, Василь Дуб, Володимир Павлишин, Олександр Громовий та ще кілька художників. Вони принесли ті роботи, що створені в час самоізоляції, що стало свого роду їхнім творчим звітом.
— Кожен із нас мусить рахуватися з небезпекою коронавірусу і сам обирав, як проводити цей час, — сказав голова обласної організації НСХУ Борис Кузьма. — Я весь цей час пропрацював удома, бо усвідомлюю, яку загрозу несуть у час карантину тісні контакти. Але, хоч перебуваємо на віддалі один від одного, про творчість не забуваємо. Виставка продемонструвала, що ніхто часу даремно не втрачав. Дякую колегам, які відгукнулися, влаштувавши загалом цікаву імпрезу і відзначивши День музеїв у властивий нам, художникам, спосіб — вернісажем картин.