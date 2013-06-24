Під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в Закарпатській області під керівництвом Президента Володимира Зеленського начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита презентував главі держави символічну першу партію солі, видобуту з Тереблянського родовища на Тячівщині.

За словами керівника ОВА, ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону. Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яку в найближчій перспективі буде поставлено для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення.

«Ми разом провели величезну роботу, щоб проєкт став реальністю. Це нова сторінка в історії України та Закарпаття, котра посилить нашу країну і зміцнить економічний фронт. Щиро дякуємо Президентові за підтримку, інвесторові ТОВ «Катіон інвест» — за довіру, Буштинській громаді — за сучасний підхід до економічного розвитку і створення сприятливого інвестиційного клімату та всім іншим, хто долучився до реалізації проєкту на різних етапах», — зазначив Віктор Микита.