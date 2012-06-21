Тривожні повідомлення про чергову снігову навалу на Закарпатті почали надходити в середині минулого тижня. На ділянці дороги між містами Хуст і Мукачеве утворилася сильна ожеледиця. Через брак спецтехніки сніг не встигали забирати, кучугури обабіч шляху зростали, ускладнюючи маневри автотранспорту. Все це призвело до кількох дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці дороги.

Наступні три дні через різке потепління рух на автотрасах у всій Закарпатській області ще більш ускладнився. Тож довелося обмежити пересування великовагових авто на автодорозі державного значення Мукачеве — Рогатин у межах Закарпатської області. Водіїв просили за можливості утриматися від далеких поїздок. Хто не дослухався або був змушений рушати в рейс — стикався з труднощами, адже долати карпатські перевали, сніг з яких не встигали прибирати, було непросто. На допомогу приходили потужні тягачі, які визволяли водіїв із халепи.

Але на тому біди не скінчилися: ввечері на Меланки працівники служби надзвичайних ситуацій повідомили про сходження шести снігових лавин. Дві з них, загальним обсягом понад 150 кубів снігу, зсунулися на автодорогу поблизу села Ділове Рахівського району з перервою в кілька годин. Жертв, на щастя, вдалося уникнути.

Інша така сама лавина зранку наступного дня зсунулася в селі Костилівка, теж на Рахівщині і теж на дорогу державного значення Мукачеве — Рогатин. Її об’єм — 90 кубометрів. Тут так само обійшлося без нещасть.

Коли інші відзначали старий Новий рік і свято Святого Василя Великого, працівникам дорожніх служб довелося працювати на повну силу. За ситуацією спостерігали й оперативно впливали на події в обласному штабі.

Від ранку 14 січня тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на всіх автодорогах державного значення в Закарпатській області. Заторів і постраждалих через негоду не зафіксовано. Водіям, які не могли здолати вкритих ожеледицею ділянок, рятувальники ДСНС надавали допомогу в буксируванні. За добу 14 січня відбуксирували та звільнили зі снігових заметів 48 автомобілів, у яких перебували 64 особи. Для надання допомоги з буксирування залучено 11 одиниць техніки та 40 рятувальників. Загалом з 4 до 14 січня 2017 року для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автошляхах області надано допомогу в буксируванні та звільненні зі снігових заметів 251 автомобілю з 306 пасажирами.

У зв’язку зі складними погодними умовами в області знеструмлено 11 населених пунктів у Свалявському, Великоберезнянському, Перечинському районах. Над усуненням несправностей працюють аварійні бригади РЕМ.

У неділю опади припинилися, тож нині всі служби зосередилися на ліквідації наслідків негоди. Рівень лавинної небезпеки в області зберігається, і цю обставину просять зважати як водіїв, так і туристів. Минулого тижня кілька з них заблукали, подорожуючи засніженими Карпатами. Завдяки злагодженим діям рятувальників усі повернулися до своїх домівок.

В Ужгороді до розчищення міста від снігу долучили бійців Нацгвардії та зонального відділу служби правопорядку. Ужгородським комунальникам, зокрема, допомагають майже 120 військовослужбовців та дві одиниці їхньої техніки. А от Мукачеве, попри те, що цими днями тут відбувався всеукраїнський фестиваль «Червене вино», не склало снігового іспиту. Учасникам і гостям фестивалю, а також жителям міста довелося самим долати снігові кучугури не лише на прилеглих вулицях, а й в самому центрі.