На річці Тисі, у районі Чопа, до позначки руйнівного паводка 2001 року не вистачає 47 сантиметрів.
Тому прогноз, щодо підвищення рівня води у річці Тиса біля міста Чоп на українсько-угорському кордоні, починає справджуватися. Станом на 10 годину ранку 9 лютого висота паводкової хвилі досягла 9,5 метрів. До рівня руйнівного паводка 2001 року не вистачає 47 сантиметрів, повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій.
– Причина збільшення рівня води в Тисі зумовлена тим, що на території сусідньої Угорщини від міста Загонь до міста Токай утворився льодовий затор завдовжки понад 20 кілометрів, – поінформував громадськість Геннадій Москаль. – А після Токая Тиса все ще вкрита суцільною кригою. Затор підпирає воду й суттєво зменшує пропускну спроможність річки, тому рівень води в Тисі біля Чопа продовжує збільшуватися. Зараз висота хвилі – одна з найбільших за останні 15 років.
Наразі загрози підтоплення немає, дамби в Чопі надійні й сягають 12 метрів висоти. Однак в Угорщині у випадку нових опадів і формування ще однієї паводкової хвилі можливий вихід води з русла й підтоплення населених пунктів. Зараз угорські водники намагаються звільнити русло Тиси з допомогою криголамів.
Водночас поводкова хвиля на ріці Латориця не викликає занепокоєння. Рівень води на цій річці почав повільно знижуватися. Закарпатські водники продовжують відкачувати насосними станціями воду із сільськогосподарських угідь в Ужгородському, Берегівському та Виноградівському районах.