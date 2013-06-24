22 грудня, Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення зміни до категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця постанова передбачає, що заклади освіти державної і комунальної форм власності охоронятиме поліція охорони.

Постанова доповнює категорії об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 975), новим пунктом «19. Заклади освіти державної та комунальної власності». Це розширює перелік об’єктів, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах.