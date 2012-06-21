Прийняття закону дає Національному банку «зелене світло» для більш швидкої лібералізації валютного регулювання.
«Найбільш болісні обмеження, наприклад, щодо інвестування за кордон та зовнішньоекономічних операцій, будуть скасовані одразу після набуття чинності закону», – повідомляв раніше Національний банк України.
Закон передбачає, що валютні обмеження будуть скасовані поступово і обережно і за наявності сприятливих макроекономічних умов, щоб не похитнути фінансову стабільність, до настання повної свободи проведення валютних операцій за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом».
Закон створить комфортні, прозорі та безпечні умови для ведення бізнесу в Україні і відкриє двері іноземним інвесторам. А українці отримають право інвестувати в цінні папери на глобальних ринках та розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.
Водночас, голова НБУ Яків Смолій зазначав, що закон дозволить забезпечити цінову та фінансову стабільність і, відповідно, надійне бізнес середовище. Для цього Нацбанку дається можливість вчасно та ефективно реагувати на ознаки кризи і запобігати її розгортанню незалежно від її природи, відповідно до кращих практик центральних банків світу.
Зокрема, у законі передбачено, що за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України та інших кризових явищ, що загрожуватимуть фінансовій стабільності, правління регулятора зможе приймати рішення про первинне запровадження заходів захисту. Ці обмеження будуть мати тимчасовий характер – до шести місяців.
Також закон визначає, що для продовження строку дії валютних обмежень або запровадження нового, якщо з дня припинення дії аналогічного попереднього минуло менше ніж шість місяців, наявність ознак кризових явищ повинна буде підтверджувати Рада Національного банку. Крім того, передбачено підзвітність та публічність НБУ під час запровадження заходів захисту, продовження строку їх дії і оцінки результативності їх запровадження.