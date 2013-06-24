Парламент схвалив у другому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (реєстр. № 5322). Він містить всі необхідні для імплементації норми Європейського Регламенту REMIT, що важливо для приведення українського законодавства до єдиної системи правил роботи енергетичних ринків та, відповідно, об’єднання українських ринків з європейськими. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ухвалення цього документа - не тільки потужний євроінтеграційний крок. Це також внесок у посилення нашої боротьби з олігархічною монополією в енергетиці, коли ключову роль на енергоринках відігравали не прозорі правила та рівні умови для всіх, а маніпуляції та зловживання монопольним становищем. По суті, це «антиолігархічний» закон, який наблизить нас до європейських норм та правил роботи в енергетичних ринках, де завдяки моніторингу та системі штрафів створюється прозоре і конкурентне середовище», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Реалізація положень ухваленого законопроекту дозволить попереджувати зловживання учасників ринку - маніпулювання, торгівлю на основі інсайдерської інформації, використання переваг, пов’язаних із монопольним становищем. Також законопроект передбачає створення механізму впливу та притягнення до відповідальності за порушення. Зокрема надаються додаткові можливості для НКРЕКП для моніторингу, виявлення правопорушень, їх розслідування, встановлення недоброчесних учасників та накладання на них штрафів.