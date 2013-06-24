Хід реалізації закону «Про енергетичну ефективність», його удосконалення, нові фінансові інструменти – усе це представила Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва у Комітеті ВРУ з енергетики та ЖКП під час першого засідання новоствореної робочої групи з питань стану виконання цього закону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час виступу Голова також акцентувала увагу на конкретних кроках для підтримки енергоефективної трансформації України. Зокрема, було розглянуто розроблений Держенергоефективності порядок використання коштів у рамках створеного Фонду декарбонізації.

«Наша ціль – допомогти сім’ям утеплити житло і зменшити платіжки, бюджетній сфері – зробити дитячі садочки, школи, лікарні та інші установи комфортними, а бюджети громад ощадливими», - підкреслила Голова, розповідаючи про підготовлений порядок використання коштів в рамках Фонду.

Ганна Замазєєва також представила роботу над розробкою вторинного законодавства, а також підготовленими пропозиціями щодо удосконалення закону, враховуючи зміни в політиці ЄС.

«Ключова позиція: реалізація закону – це не лише підготовка підзаконних актів. Йдеться про створення чіткої системи, яка дасть конкретний, відчутний результат як для кожної родини, так і для держави», - зауважила вона.

Окреслюючи роботу над реалізацією закону, Голова звернула увагу на ключове: затверджено Національний план дій з енергоефективності до 2030 року, запущено в умовах війни процес системного впровадження енергоменеджменту, активізовано застосування вимог екодизайну та енергомаркування. Із 43 підзаконних актів, Агентство відповідає за розробку 26 проектів актів. На сьогодні 6 актів затверджено, усі інші – вже розроблені та знаходяться на стадії узгодження в різних міністерствах.

«Окрім поточного виконання норм закону, ми готуємо його трансформацію. Чому це важливо? По-перше, маємо нові виклики – в ЄС вже давно втілюється інтегрована політика енергоефективності та декарбонізації. По-друге, 2-річна робота по закону показала потребу в його удосконаленні», - окреслила Голова.

Тому Держенергоефективності вже підготувало законопроект щодо внесення змін до закону «Про енергетичну ефективність» за напрямами:

- Імплементація норм законодавства ЄС щодо: визначення поняття «декарбонізація» та реалізації інтегрованої політики енергоефективності та декарбонізації; запровадження принципу «Енергоефективність передусім»; приведення до європейської практики норм щодо енергоефективних закупівель; впровадження добровільних угод у сфері енергоефективності;

- Уніфікація правового регулювання, усунення правових колізій.

«Паралельно із роботою над законом, ми готуємо фінансові інструменти та програми підтримки впровадження енергоефективних проектів для громад, домогосподарств та бізнесу. Усе це допоможе ще й виконати понад 80% Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року, що прискорить вступ України до ЄС», - наголосила Ганна Замазєєва.

По завершенню дискусії учасники засідання торкнулися ще одного важливого питання – енергоменеджменту. «Це найдешевший та постійно діючий ресурс для підвищення енергоефективності, з якого потрібно починати і який треба впроваджувати на всіх рівнях та в усіх секторах», - підкреслила Голова.