У Харкові запровадили електронну послугу для бажаючих закрити діяльність фізичної особи підприємця. Про таку новацію повідомляє сайт Харківської міської ради.
За словами директора департаменту реєстрації міськради Олега Дробота це пов'язано з тим, що кожного дня в департамент приходять понад 500 бажаючих закрити свій бізнес, і це ускладнює реєстраторам роботу з надання інших послуг. У Харківській області закрито вже понад 20 тисяч ФОП, і основне навантаження з обробки документів і надання цієї послуги лягло на департамент реєстрації. Очікується, що введення електронної послуги попереднього запису на прийом до реєстратора дозволить зменшити ажіотаж і живі черги.
Форма для попереднього запису розміщена на сайті Центру надання адміністративних послуг.
«Розроблена нами форма максимально проста і зручна. Для її заповнення не потрібно реєструватися в особистому кабінеті, запам'ятовувати паролі або чекати підтвердження – досить вибрати дату і час, вказати прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон», – розповів Олег Дробот.
При цьому він зазначив, що вказані дані повинні повністю збігатися з паспортними. Це необхідний захід для запобігання можливих випадків комерційного використання електронного запису.
«Реєстратор відмовить в прийомі документів заявнику, якщо він записався під іншим прізвищем або прийшов замість друга, родича», –підкреслив Олег Дробот.
Попередній запис на прийом не обов'язковий.
«Зараз запис відкрито на найближчий тиждень, оскільки такий період є оптимальним для планування. Якщо ми побачимо, що послуга популярна і затребувана, то збільшимо період до десяти днів або двох тижнів », – зазначив директор профільного департаменту.
Попередній запис на подачу документів впроваджено виключно для фізичних осіб-підприємців, які бажають закрити свою діяльність.