9 грудня під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За дорученням Прем’єр-міністра України Комісією розглянуто ситуацію, що сталася на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва. Про це повідомляє Урядовий портал.

З доповіддю виступив Київській міський голова Віталій Кличко, який повідомив, що ще в листопаді по І колії перегону між ст. «Деміївська» - ст. «Либідська» Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва з’явились значні течі та утворились тріщини в колійному лотку і тюбінгах тунельної оправи.

8 грудня зазначена ситуація була розглянута на засіданні регіональної Комісії ТЕБ та НС та було прийнято рішення про зупинення руху на зазначеній ділянці.

Віталій Кличко наголосив, що на сьогодні надзвичайна ситуація відсутня, але є загроза її виникнення. Тому вживаються необхідні кроки для запобігання. Зокрема, за його словами, 6 станцій метро закриті для руху поїздів.

За словами Київського міського голови, загроза підтоплення власне станцій відсутня, оскільки ґрунтові води розташовані нижче відносно рівня станцій, що дозволить їм, у разі оголошення повітряної тривоги, працювати як укриття.

Своєю чергою Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив, що на сьогодні є проблема із транспортними засобами, які порушують правила зупинки та стоянки й припарковані на розворотних кільцях на площі Либідській, а також з нелегальними перевізниками, транспортні засоби яких здійснюють відстій на зазначеній площі.

Міністр наголосив на необхідності впровадження змін в організації дорожнього руху як на цій ділянці, так і на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. Зокрема, буде збільшено пропускну здатність громадського транспорту, відрегульовано хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесення для зручності зупинки громадського транспорту, змінено деякі дорожні знаки. За словами Ігоря Клименка, основне завдання, особливо починаючи з понеділка, нормалізувати рух та забезпечити контроль, щоб пасажири не відчували значний дискомфорт.

Підсумовуючи засідання, Олександр Кубраков наголосив, що Уряд у разі необхідності готовий надати всю необхідну допомогу.

За результатами заслуханих доповідей Комісією визнано, що у зв’язку з фільтрацією ґрунтових вод і виносом породи в тунель по І колії перегону між ст. «Деміївська» – ст. «Либідська» на дільниці в межах Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Комунальному підприємству «Київський метрополітен», зокрема, доручено невідкладно провести необхідні обстеження, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходи з термінового виконання відновлювальних робіт.

При цьому прийнято рішення, що станції та вестибюлі закритої гілки можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів.

Також Київська міська військова адміністрація повинна забезпечити організацію та перевезення населення дублюючими метрополітен маршрутами наземного транспорту між станціями «Либідська»-«Теремки».