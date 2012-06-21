Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки використанню системи ProZorro Укрпошта протягом 2016––2020 років зуміла зекономити на закупівлях до мільярда гривень, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. За його словами, діяльність Укрпошти –– наочний приклад того, що державна компанія може працювати успішно і на сучасному рівні.
За словами міністра, найбільше вдалося заощадити на закупівлі POS-терміналів, персональних комп’ютерів, пального для службового автотранспорту, паперу, а також електроенергії. Попереду у поштового оператора –– подальше впровадження у роботу комп’ютеризації, цифрових технологій, будівництво сортувальних центрів –– повідомив Владислав Криклій. На його думку, робота керівника відомства Ігоря Смілянського та його підлеглих є прикладом для інших.