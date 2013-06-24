На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, відкриваючи 3-й Німецько-український енергетичний день у Берліні, повідомляє офіційний сайт Міненерго. У заході взяла участь парламентський державний секретар у федеральному міністерстві економіки та клімату Німеччини Франциска Брантнер. Міністр подякував німецькому народові за підтримку і солідарність з Україною у протистоянні російській агресії й наголосив на важливості посилення енергетичної безпеки в Європі.

«росія вже давно використовує енергію як зброю. Маємо позбавити державу-агресора цього важеля впливу на європейському континенті, скоротивши до нуля залежність від російських енергоресурсів. Це питання не тільки енергетичної, а й національної безпеки окремих держав», — зазначив Герман Галущенко.

Міністр акцентував, що Німеччина демонструє лідерство в цьому питанні і змогла за кілька років перейти від найбільшого європейського споживача російського газу і нафти 2021-го до майже нуля 2023 року. «Ваш приклад надихає», — підкреслив він. Очільник Міненерго наголосив, що співпраця з Німеччиною в межах Німецько-українського енергетичного партнерства на урядовому рівні й на рівні business-to-business має важливе значення для України.

«Ми продовжуємо і розширюємо співпрацю в енергетичній галузі. І дуже важливо, що німецький бізнес бере участь у проєтах, які допоможуть не тільки відбудувати український енергосектор, а й створити сучасну та стійку енергетичну систему», — зазначив він.

На зустрічі з представниками німецьких компаній Герман Галущенко закликав починати підготовку проєктів співпраці у відповідних галузях невідкладно, щоб почати їх реалізацію, тільки-но дозволить безпекова ситуація.