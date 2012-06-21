«Укрзалiзниця» запустила мобільний додаток для Android-пристроїв, що дозволяє купувати залізничні квитки онлайн.
Додаток «Залізничні квитки» доступний в Google Play за цим посиланням. В «Укрзалiзниці» пообіцяли, що незабаром додаток стане доступни на iOS.
Додаток повністю синхронізований з офіційним веб-сайтом «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua та дозволяє придбати квитки без додаткових комісій, повернути їх, не звертаючись до залізничних кас, або відстежити історію своїх поїздок в рамках вже існуючого профілю. Інтерфейс доступний трьома мовами.
Оплачувати замовлення можна за допомогою платіжних карток Visa і MasterCard.
Посадка на поїзд буде можлива в один клік з QR-кодом. Достатньо лише запустити додаток та повернути смартфон у горизонтальне положення: на екрані з’явиться найближчий за часом відправлення квиток.