Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Останніми днями наша доблесна залізниця перебуває у стані колапсу. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що причиною цьому – хаос з вантажними перевезеннями, що виник через некваліфіковані управлінські рішення менеджменту «Укразалізниці», передає УНІАН.

Він охарактеризував ситуацію так: «У нас зараз є десятки, сотні поїздів по всій країні, які просто завмерли, їх ніхто не везе, локомотивів немає, контракти зриваються. Це величезна проблема, величезний ризик. Ми бачимо явну нестачу локомотивів, заблоковані Придніпровська та Львівська залізниці. Перевезення у цьому напрямку відбуваються з величезними труднощами. Ми бачимо високий корупційний фактор при видачі вагонів, і ми бачимо, що через не зовсім кваліфіковані управлінські рішення цей хаос посилюється».

Підвищення тарифів на залізничні перевезення, які в «Укрзалізниці» подавали як панацею від усіх негараздів, аніскільки не допомогли навести лад. «У нас вже було підвищення на 15%. За рахунок дерегуляції вагонної складової та інвентарного парку тарифи стали ще вищими. Це не може бути до безкінечності. Тепер я хочу бачити результат від «Укрзалізниці», поліпшення сервісу, гарантію транспортування всіх видів продукції, тому що зараз цього немає», заявив міністр. Він, щоправда, не виключає подальшого підвищення тарифів, але начебто не набагато (в усякому разі – не в рази) і поетапно. Володимира Омеляна також цікавить, наскільки ефективно буде витрачено гроші, отримані від попереднього підвищення – обіцяли, нібито їх буде використано на оновлення рухомого складу та розбудову інфраструктури, але міністр хоче це побачити.

Ця остання заувага не зайва, бо ще у липні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді, сказав, що «Укрзалізниця» зіткнулася з проблемою дефіциту вагонів і рухомого складу через корупційні схеми. А ще перед тим Володимир Омелян заявляв, що «Укрзалізниця» не встигає виконувати всі заявки бізнесу на перевезення промислових вантажів залізницею і перетворюється в «тромб» національної економіки, стримуючи нарощування виробництва підприємствами – замовниками її послуг. Також, за словами Омеляна, збитки «Укрзалізниці» від корупції та неефективного використання коштів складають 10-15 мільярдів гривень на рік.

Що ж стосується подальшого підвищення тарифів, то тут ситуація невтішна: у липні «Укрзалізниця» подала на погодження до Мінінфраструктури проект уніфікації тарифів на перевезення різних вантажів, зокрема, зближення класів тарифів з метою усунення преференції для окремих груп вантажовідправників.

Але, за словами представників бізнесу, такі ініціативи на ділі означатимуть приховане підвищення тарифів десь на чверть. Тому у серпні керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Мінінфраструктури та «Укрзалізниці» щодо відкликання та скасування проекту наказу «Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються для перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів», інакше на підприємців очікують додаткові втрати приблизно у п’ять мільярдів гривень на рік.

І наостанок: колапс у вантажних перевезеннях відбився і на пасажирських – колія-то та сама! Через це продаж квитків на деякі напрямки припинився зовсім, на інші нібито існував, насправді ж придбати їх було практично неможливо. Тільки щойно «Укрзалізниця» повідомила, що відновився продаж квитків на західний напрям – щоправда, лише на другу половину вересня. І лише теоретично: дефіцит породив армію перекупників і тепер вони не мають наміру здавати позиції. І чомусь не віриться, що це відбувається без відома і участі деяких працівників «Укрзалізниці».