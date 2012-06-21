Полтавська область далі розвиватиме свій енергетичний потенціал. Зокрема йдеться про біоенергетичний комплекс агропромхолдингу «Астарта», що розташований у місті Глобиному. За допомогою біогазової установки, що функціонує на базі комплексу, у 2016 році виробили майже 15 мільйонів кубічних метрів біогазу. Це на 43 відсотки більше, ніж у 2015-му.
Збудувати біогазовий завод керівництво холдингу вирішило після того, як Глобинський цукровий завод став видавати на-гора шість тисяч тонн цукру за добу та понад тисячу тонн жому. І постало питання його подальшої утилізації. Та й ціни на природний газ для промисловості почали зростати. У 2013 році біогазовий завод холдингу вже запрацював, а ще через рік досяг своєї проектної потужності — 150 тисяч кубічних метрів біогазу за день, що еквівалентно 75 тисячам кубічних метрів природного газу. Крім бурякового жому як паливо використовують гідрофуз із соєвого заводу, пожнивні залишки кукурудзи та інших рослинних решток, гній. У сезон цукроваріння на цукровому заводі біогазом заміщують до половини потреби в природному газі. Середня витрата газу на переробку однієї тонни цукрових буряків на підприємствах «Астарти» становить 23 кубічних метрів. Завдяки біогазу компанія змогла заощадити мільйони кубічних метрів природного газу.
Позаторік компанія ввела в промислову експлуатацію біогазопровід, який з’єднав два підприємства компанії — біоенергетичний комплекс, де виробляють біогаз, та Глобинський соєпереробний завод. І нині біоенергетичний комплекс функціонує протягом року. У весняно-літній період за допомогою біогазу переробляють сою, а восени, з початком сезону цукроваріння, роблять цукор. Нещодавно біоенергетичний комплекс почав продукувати ще один вид енергії — електричну.
Згідно з інформацією керівника проектів «Астарти» Олексія Криволапова, на базі Глобинського біоенергетичного комплексу побудують когенераційну установку потужністю 12 МВт. Така установка вироблятиме електроенергію, яку підприємство продаватиме за «зеленим тарифом». Крім того, вироблятимуть і теплову енергію, споживачем якої стане Глобинський переробний завод.