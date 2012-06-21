Усі власники автомобілів отримали змогу їздити безкоштовно протягом усього дня громадським електротранспортом у Слов’янську на Донеччині, пред’явивши водійські посвідчення і технічний паспорт. Участь у цій акції, влаштованій зусиллями міської ради до Всесвітнього дня без автомобіля, взяли чимало охочих автолюбителів. Ще інші навідувалися вранці до гаражів, щоб узяти велосипеди для пересування містом, а одиниці місцевих жителів звично виїхали на електромобілях. До речі, саме у Слов’янську працює єдина на Донбасі заправка для електричних авто.
За словами керівника цього пункту Олександра Кравченка, досі тут нема довгих черг: щодня на заправці обслуговують до 10 електромобілів зі Слов’янська, а також із сусідніх Святогірська і Краматорська. Безумовно, жителі міста підтримують такі акції, оскільки самі ж потерпають від автомобільних заторів і забруднення довкілля. За даними екологів, найбільше шкоди тутешній атмосфері — 50—70% усіх викидів становлять саме вихлопи бензину чи солярки. Чимало жителів готові вже хоч зараз пересісти на значно дешевший екологічно чистий і корисний для здоров’я вид транспорту велосипед, але велосипедних доріжок поки що бракує. Можливо, в недалекому майбутньому в Слов’янську зможуть виправити цю ситуацію за рахунок коштів, заощаджених на пальному для автомобілів.