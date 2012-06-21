Біля метро Політехнічний інститут комунальні служби демонтували близько 15 незаконних МАФів, повідомив директор Департаменту благоустрою КМДА Андрій Фіщук.
За словами чиновника, кіоски були змонтовані в суцільні ряди, демонтаж пройшов в штатному режимі. Він також підкреслив, що роботі співробітників комунальних служб не перешкоджали.
Фіщук також зазначив, що власникам МАФів повідомили про демонтаж у встановлені законом терміни.
«Власники МАФів намагаються уникнути демонтажу завдяки нескінченній судовій тяганині, а взимку цього року біля метро Політехнічний інститут вони поставили ще кілька нових незаконних кіосків. Ми негайно винесли приписи про їх демонтаж, і горе-підприємці відразу ж обклали споруди цеглою», – додав він.
За словами представника столичної влади, територію на місці кіосків озеленять та зроблять сквер.