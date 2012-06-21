Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Випускники двох класів Снігурівської районної гімназії ім. Т. Г. Шевченка, що на Миколаївщині вирішили гроші, відкладені на квіти вчителям, направити на лікування учня цього закладу.
Ініціативу дітей підтримали батьки, вчителі, односельці. Отже, після свята останнього дзвоника чотири тисячі гривень передані родині онкохворого хлопця Миколи Кухти на лікування. Самі учні не вважають, що здійснили особливий вчинок, просто допомогли, чим змогли. Хлопцю ж випускники щиро побажали одужання, а батькам – терпіння в боротьбі із хворобою. Саме цими днями Микола збирається пройти курс лікування в Національній дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ. Тож гроші зайвими не будуть.