Запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія – https://e-driver.mvs.gov.ua/login

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

«Реформування державних сервісів навіть під час війни – можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому», – написав Міністр у своєму офіційному Telegram-каналі.