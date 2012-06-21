Зміни в порядку призначення субсидій передбачають, що їх отримуватимуть виключно ті, хто потребує. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв’ю журналістам.
За словами міністра, притік нових субсидіантів припинився, тобто всі, хто мав право на підтримку і звернувся по допомогу до держави, вже перебувають у системі надання субсидій. Однак було виявлено, що 923 тисячі таких домогосподарств декларували нульові доходи.
«Позиція перша: верифікація, яку проводить Мінфін, показує, що деякі субсидіанти із задекларованими нульовими доходами витрачають сотні тисяч гривень на купівлю товарів і послуг. І нерідко одразу після призначення цієї соціальної допомоги від держави. Позиція друга: площа житлових приміщень. Чому за гроші платників податків утримують маєтки, коли власники такого житла мали б утримувати його самі? І позиція третя. Для отримання субсидії люди за документами роз’їхалися: жінка з дітьми залишалася в одній квартирі з начебто нульовими доходами, чоловік, який працює, переїжджав до батьків, а там теж через комісію його доходи не враховували. Усе це було системно проаналізовано, і в 329-й постанові уряду ухвалено відповідні рішення з однією метою: заможні люди не можуть отримувати субсидію, а всі, хто потребує допомоги, мають її отримати», — цитує Андрія Реву прес-служба Мінсоцполітики.
А експерт з розроблення ризико орієнтованих перевірок Анатолій Кліменко висловив сподівання, що підсумком спільної роботи Світового банку, Мінсоцполітики, працівників соціальної сфери і громадськості можна буде найближчим часом досягти найвищого рівня у світі у виявленні шахраїв та позитивної суспільної думки у цьому напрямі.
Створення сучасного соціального інспекторату покликане забезпечити контроль за адресністю і справедливістю розподілу коштів, а це в інтересах усіх громадян нашої держави.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»