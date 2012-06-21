Чемпіон світу з боксу за версією Всесвітньої боксерської організації в першій важкій вазі українець Олександр Усик може провести наступний бій навесні 2017 року в Нью-Йорку. «Його промоутер Том Леффлер висловився за те, щоб український боксер виступив 18 березня в місті, яке ніколи не спить, на вечорі боксу, головною подією якого стане бій в середній вазі між казахстанцем Геннадієм Головкіним та американцем Деніелом Джейкобсом», — зазначають ЗМІ.
А поки що в ніч з 17 на 18 грудня чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської організації українець Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Табісо Мчуну з ПАР і вперше захистив чемпіонський пояс у першій важкій вазі (до 90,72 кг).
Наш козак домінував протягом усього поєдинку. Після першого нокдауна південноафриканця (у шостому раунді) Олександр продовжив нарощувати свою перевагу і в підсумку переміг у дев’ятому: Мчуну пішов уперед, а Усик зустрів його джебами та боковими, Мчуну впав на коліно, та це його врятувало ненадовго, Олександр застосував комбінацію різноманітних ударів, і африканець знову присів на коліно, а суддя зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.
Можливо, цей поєдинок не надто сподобався вибагливій каліфорнійській публіці, та нагадаємо, що Табісо Мчуну замінив у ньому албанця Даміра Бельо, який відмовився від бою вже після попередньої згоди. З огляду на те, що Мчуну є хоч і міцним боксером, та в класі Усику поступається, у підготовці українцеві міняти багато не довелося. Його перевага в зрості, швидкості і розмаху рук дала змогу перемогти саме так, як ми вже бачили.
Однак «вічний чемпіон» ВБО Віталій Кличко, коментуючи перевагу свого співвітчизника, наголосив ось на чому: «В таких боях набираєшся досвіду. Вони незручні. Пару «банок» ти пропустив, та це досвід. Далі буде кращий».
«Дуже задоволений боєм. Помилок було багато, та цей бій підняв тебе ще на одну сходинку», — цитує Віталія Кличка boxingnews.com.ua.
Зазначимо, що для олімпійського чемпіона Олександра Усика це був одинадцятий поєдинок на професійному рингу і десята дочасна перемога. Тож дебют треба вважати вдалим. Гадаємо, боєць з такою харизмою, як в Усика зробить з нього правильні висновки.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»