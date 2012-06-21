Водно-болотне угіддя «Заплава Сім маяків» в Запорізькій області внесено до списку Рамсарських в Україні, що має міжнародне значення. Таке рішення ухвалив секретаріат конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення.
Цьому рішенню передували тривала та складна робота з дослідження стану екосистем та біорізноманіття водно-болотного угіддя, визначення відповідності критеріям Рамсарської конвенції, підготовка інформаційних описів, прийняття відповідних рішень на місцевому та державному рівнях.
Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Заплава Сім маяків» в межах Запорізької області розташоване в нижній течії Дніпра, в місці впадіння річки Маячки. Унікальність угіддя полягає у значній різноманітності біотопів на відносно малій території. Тут є глибока третинна балка з невеликою степовою річкою Маячкою, заплавний ліс, вологі луки й очеретяні зарості, прибережні води Каховського водосховища тощо. Ця територія важлива для птахів під час міграцій та слугує місцем зосередження біорізноманіття в антропогенно трансформованій степовій зоні. Водно-болотне угіддя має площу 2140 га та є частиною території Національного природного парку «Великий Луг».
Як повідомили в департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації, це вже п’яте водно-болотне угіддя на території Запорізької області, яке має міжнародний статус. Серед них — Молочний лиман, Коса Обіточна та затока Обіточна, гирло річки Берди, коса Бердянська та затока Бердянська, архіпелаг Великі і Малі Кучугури.
Загалом в Україні тепер 35 водно-болотних угідь міжнародного значення.