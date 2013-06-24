Спустошливі наслідки війни будуть відчутні для майбутніх поколінь. Військові дії призводять до погіршення стану екосистем та природних ресурсів навіть після їх припинення, впливаючи на добробут держави й суспільства.

Учора, в Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни, профільний міністр Руслан Стрілець розповів про роботу над імплементацією пункту 8 формули миру та створення проєкту Міжнародної довкіллєвої декларації. За його словами, вже приблизно 25 країн заявили про приєднання до пункту 8, а Болгарія, Фінляндія та Німеччина висловили бажання співголовувати у міжнародній робочій групі щодо екологічних наслідків війни. «Ми маємо за мету об’єднати якомога більше держав для досягнення справедливості та запобігання екоциду в майбутньому»,— зазначивРуслан Стрілецьв ефірі національного марафону «Єдині новини».

Внаслідок російської збройної агресії нині вражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 мільйона гектарів. Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та їх охороняють у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їх унікальному біорізноманіттю. Окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,8 мільйона гектарів. Фактично знищено два водно-болотних угіддя міжнародного значення: «Архіпелаг Великі та Малі Кучугури» і «Заплава Сім Маяків». Знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України