Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно на Черкащині підбили підсумки минулорічної роботи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і території.
Як зауважив заступник голови облдержадміністрації Костянтин Омаргалієв, завдяки плідній співпраці всіх складових єдиної державної системи цивільного захисту, в області торік не допущено виникнення надзвичайних ситуацій, які б мали негативний суспільний резонанс, а жодна із надзвичайних ситуацій та подій не залишилася без відповідного реагування органів управління та спеціалізованих служб цивільного захисту. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України Державна служба України з надзвичайних ситуацій провела контрольну перевірку стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки в області. За її результатами визначено, що профільні структури області провели значну роботу з усунення виявлених у ході комплексної перевірки 2017 року недоліків.
Нині триває інвентаризація захисних споруд як об’єктів нерухомого майна. На приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання витрачено понад 302 тис. грн., що в порівнянні з попереднім роком на 60% більше. За словами начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Юрія Скоробогатова, проблемою у проведенні інвентаризації є те, що близько третини загальної кількості захисних споруд перебуває у приватній власності, із них 15% загальної кількості захисних споруд — на утриманні підприємств, які проходять процедуру банкрутства (санації) або повної ліквідації.
Свою ефективність та професіоналізм довели пожежно-рятувальні підрозділи області. Як повідомив начальник Управління ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Віктор Гвоздь, удалося істотно покращити рівень підготовки підрозділів, а також у межах реформування та децентралізації за підтримки всіх гілок влади розпочати їхнє масштабне переоснащення сучасною технікою, обладнанням та спорядженням.
За підсумками роботи Черкаської територіальної підсистеми єдиної Державної системи цивільного захисту у 2018 році кращі фахівці галузі одержали нагороди обласної державної адміністрації та обласної ради.