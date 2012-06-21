У спорткомплексі Запорізького національного університету відбувся перший турнір зі спортивної гімнастики серед хлопчиків, присвячений пам'яті майстра спорту СРСР, заслуженого тренера України Михайла Йосиповича Назаренка. Змагання організовані федерацією гімнастики області за підтримки управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА.
У змаганнях взяли участь 80 гімнастів від 6 до 10 років, які мають другий-третій разряди. За даними начальника управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталії Власової, за 40 років своєї тренерської роботи Михайло Назаренко виховав цілу плеяду гідних спортсменів, переможців і призерів міжнародних змагань та Олімпійських ігор. Зазначила також, що цей спортивний форум стане традиційним і дасть путівку у спорт вищих досягнень багатьом юним спортсменам області.
Переможці турніру отримали пам’ятні медалі імені Михайла Назаренка.