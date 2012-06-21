Минулого року в запорізьких школах комплексно модернізували 111 комп’ютерних класів. Щойно в одному з них в запорізькій гімназії №50 відбувся онлайн-телеміст «Діалог освіти і культури: Україна — Франція — Казахстан». Організували його департамент освіти та науки Запорізьткої міськради, французький культурний центр «Alliance Francaise», центр професійного развитку «Brain Academy» та Інститут підвищення кваліфікації педагогічних співробітників Північно-Казахстанської області.
Його учасники спілкувалися з випускницею гімназії №50 Антоніною Медведєвою, яка викладає французьку в одній зі шкіл Парижа. Вона поділилася досвідом використання інноваційних форм дистанційного навчання та сучасних тенденцій в освіті інших країн. Під час онлайн-сесії запорізькі викладачі французької мови та інформатики обговорили з іноземними фахівцями можливості використання інформаційно-кромп’ютерних технологій для підвищення статуса навчального закладу на ринку освітніх послуг.